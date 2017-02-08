Чех: один из голов «Челси» в ворота «Арсенала» был моим подарком

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение команды в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии (1:3) против «Челси», за который он выступал с 2004 по 2015 год. По мнению игрока, решающий третий гол соперника стал следствием его ошибки.
«Челси» опасен на контратаках, но мы не позволили создать им большое количество голевых моментов с этого компонента игры. Во второй половине встречи мы всё ещё имели шансы на позитивный исход, так как могли сравнять счёт, а дальше уже было бы видно, как сложилась бы игра. Однако, к сожалению, они забили третий мяч. Этот гол был моим подарком, и это печально», — приводит слова Чеха пресс-служба клуба.