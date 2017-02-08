Семак: «Уфа» не ведёт переговоров ни по одному игроку «Зенита», но всё возможно

Наставник «Уфы» Сергей Семак рассказал, есть ли вероятность появления в его клубе игроков «Зенита», в котором он раньше занимал пост ассистента главного тренера.
«Конечно, когда «Зенит» играет свои контрольные матчи и на замене сидит 16 человек, это впечатляет. Будь я сам футболистом и попади на лавку в топ-клубе, однозначно пошёл бы куда-нибудь, лишь бы играть. И про других мне хочется думать так же. Но жизнь показывает, что многие смиряются с такой своей ролью. Ни по одному зенитовскому игроку переговоры не ведутся. Но это не значит, что такая тема не может возникнуть завтра. Во всяком случае, договорённостей не уводить ребят из «Зенита» у меня при уходе оттуда не было», — сказал Семак в интервью «Советскому спорту».