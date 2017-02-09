«Бетис» подал в суд на рэпера, обвинившего клуб в поддержке нациста

«Бетис» решил подать в суд на рэпера Пабло Хаселя, который в резкой форме отреагировал на заявление бело-зелёных в поддержку нападающего Романа Зозули, сообщает пресс-служба клуба.
Этой зимой Зозуля должен был перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», но сделка сорвалась, поскольку фанаты этого клуба обвинили игрока в нацистских взглядах. «Бетис» опубликовал официальное сообщение, в котором отмечалось, что игрок ни в чём не виновен и стал жертвой обстоятельств. Зозулю также поддержали футболисты «бетикос». После этого Хасель опубликовал в «Твиттере» следующее сообщение: «В «Бетисе» защищают нациста. Я бы хотел, чтобы их самолёт разбился, если бы там не было пилотов и стюардесс».