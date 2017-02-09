Аллегри: «Рома» и «Наполи» сильны, но «Ювентусу» нужно сосредоточиться на себе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу команды в матче 18-го тура Серии А с «Кротоне» (2:0).
«Кротоне» часто пропускает поздние голы, как это было в играх с «Фиорентиной», «Миланом» и «Лацио», так что мы знали, что будет непросто и соперник будет старательно защищаться.
В первом тайме мы могли прибавить в скорости передач, но не позволили «Кротоне» ничего в атаке, показав чёткую организацию в обороне.
Во втором тайме я заставил нападающих чаще играть один в один и это принесло результат.
Успехи «Ромы» и «Наполи»? Они сильны, но сейчас нам нужно набирать как можно больше очков. Эти команды могут доставить нам немало проблем в борьбе за чемпионство, но надо сосредоточиться на собственных результатах», — сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.