Кержаков: вряд ли Черчесов вызовет меня в сборную России

«Я с ним на эту тему не говорил, но понимаю, что не так уж много играю и делаю недостаточно для сборной. Если тренер меня не вызвал сейчас, вряд ли ещё вызовет», — сказал Кержаков.
«Вы бы хотели вернуться в сборную?» — спросили у 34-летнего форварда. «Все хотят и вернуться, и попасть. Я не исключение», — заключил зенитовец.
Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России, имея в активе 30 голов в 90 матчах. В августе прошлого года Кержаков признавался, что надеется забить на ЧМ-2018 в России.
Александр Кержаков в гостях у «Чемпионата»
Фото: Александр Сафонов, championat.com