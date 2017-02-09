Экс-наставник «Реала»: в матчах с «Наполи» игроки «Реала» будут в лучшей форме

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Мариано Гарсия Ремон поделился ожиданиями от предстоящей борьбы «сливочных» с «Наполи». Эти команды встретятся друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, что в матчах с «Наполи» все игроки «Реала» будут в своей лучшей форме. Практически вся команда будет в распоряжении Зидана. Несмотря на то что в клубе будут говорить, что самым важным является игра с «Осасуной» в 22-м туре, я считаю, что игра с «Наполи» намного важнее. Ведь у «Реала» в чемпионате Испании два перенесённых матча, но команда, тем не менее, является лидером», — приводит слова Ремона Bernabeu Digital.
Первая игра между испанским грандом и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Реала», ответная – 7 марта.