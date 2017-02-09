Бэйли: покажу в «Байере», на что способен

Новый полузащитник леверкузенского «Байера» Леон Бэйли прокомментировал свой переход в немецкий клуб. 19-летний ямайский футболист, ранее защищавший цвета «Генка», мечтает о больших успехах в составе «Байера».
«Сейчас я очень рад предстоящему выступлению в Лиге чемпионов. Я перешёл в «Байер», чтобы сделать следующий шаг в моей карьере. Я покажу в «Байере», на что способен. Моя цель в том, чтобы выигрывать титулы», — приводит слова Бэйли Bild.
Срок соглашения Бэйли с «Байером» рассчитан до 2022 года, а финансовые детали сделки не разглашаются.