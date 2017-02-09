Наставник «Алавеса»: для нас выход в финал был чем-то неожиданным

Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино не скрывал эмоций после ответного матча полуфинала Кубка Испании с «Сельтой». Команда аргентинского специалиста добилась победы со счётом 1:0, что позволило ей выйти в финал турнира.
«Речь идёт о подарке, который преподносит тебе твоя профессия. Я чувствую большое удовлетворение от того, что команда дала своим болельщикам. Разница между соперниками была минимальной, но во втором тайме мы действовали достаточно неплохо. Для нас выход в финал был чем-то неожиданным», — цитирует Пеллегрино Marca.
В финале Кубка Испании «Алавес» сыграет с «Барселоной».