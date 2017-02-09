Пауло Сержио: Мюллер не переживает кризиса в своей игре, он важен для «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Пауло Сержио не согласен с тем мнением, что форвард команды Томас Мюллер переживает спад в своей игре. У футболиста сборной Германии сбился прицел: Мюллер принял участие в 16 матчах Бундеслиги и отметился лишь одним голом. Сам Мюллер на днях сказал, что испытывает разочарование по этому поводу.
«Мюллер не переживает кризиса в своей игре, он по-прежнему важен для «Баварии». Даже если не забивает. Речь идёт об особенном игроке, который всегда приковывает внимание соперников на себя, создавая свободные зоны для Левандовского и других», — цитирует Пауло Сержио интернет-портал Goal.