Кержаков: Дзюба? Если и сложится проблемная ситуация, её будет решать Данни

«Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее. Может быть много теорий, но надо исходить из того, чем руководствовался главный тренер. Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками «Зенита» и Артёмом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат. Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.
Есть разные понятия лидерства. Был капитан в «Севилье» – Хави Наварро. Настоящий лидер, опытный футболист, который спокойно говорил, не кричал. Если были проблемы внутри коллектива, он выслушивал всех, высказывал мнение, с которым все соглашались, и доносил его до руководства. Таким же капитаном был Онопко в сборной. Капитан – это человек, который сможет отстоять мнение команды в общении с тренером и руководством.
Пойдёт ли «Зенит» за Дзюбой? Не знаю. Он ещё не проявлял себя как капитан. Я всё-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, её будет решать Данни. А когда его нет, на поле команду может вывести и Артём», — сказал Кержаков.