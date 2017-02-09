К. Навас ударил мячом в сторону журналиста BBC на тренировке «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отметился на очередной тренировке команды действиями, которые удивили как наблюдающих за занятием «сливочных», так и самих партнёров коста-риканского футболиста по команде, сообщает BBC.
Навас ударил мячом в сторону журналиста BBC Саймона Мейбина, который в тот момент находился не очень далеко от вратаря и снимал тренировку на свой мобильный телефон. Журналист уверяет, что действия Наваса были намеренными и он целился именно в него.
«Королевский клуб» в нынешнем сезоне сыграл в чемпионате Испании 19 матчей. Сам Навас принял участие в 13 матчах, пропустив 11 голов.