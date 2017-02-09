Губернатор: стадион и аэропорт в Ростове-на-Дону строятся с опережением графика

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 8 февраля в Москве принял участие в заседании координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Заседание прошло под председательством вице-премьера российского правительства Виталия Мутко.
По оценке губернатора, два ключевых объекта будущего чемпионата в Ростовской области – новый аэропорт Платов и стадион «Ростов-Арена» – возводятся с опережением графика. Сейчас степень строительной готовности аэродромной части аэропорта – 65%, а чаши стадиона – 70%.
При сохранении существующих темпов работ уже в ноябре на стадионе пройдут первые игры, а в декабре «Платов» примет свои первые воздушные суда, сообщает сайт правительства Ростовской области.