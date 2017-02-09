Агент Кумана сообщил об интересе со стороны «Барселоны»

Гвидо Альберс, агент главного тренера «Эвертона» Рональда Кумана, сообщил, что его клиент вызывает интерес у «Барселоны». Контракт нынешнего наставник каталонского клуба Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона, а сторонам пока не удалось договориться о продлении соглашения.
Отметим, что Куман, выступавший за «Барселону» с 1985 по 1995 год, уже работал в стане сине-гранатовых помощником с 1998 по 2000 год.
«Не думаю, что Франк Де Бур может вернуться в „Барселону“. Считаю, что в „Барселоне“ смотрят на других специалистов вроде Рональда Кумана, работающего в „Эвертоне“», — цитирует Альберса Tuttomercatoweb.