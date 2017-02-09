Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс восстановился от повреждения

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс сообщил, что уже полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле. Футболист пропустил выездную игру с «Лестером» из-за небольшого повреждения.
«Сейчас всё хорошо. Я лишь получил удар по ступне, нога распухла, и я испытывал боль. Но такое может произойти с каждым, мне просто не повезло. К матчу с «Уотфордом» я буду в порядке», — цитирует защитника Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне Фил Джонс принял участие в 12 матчах АПЛ, все в основном составе.