Эррера: если «МЮ» хочет продлить со мной контракт, я буду рад сделать это

Защитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера надеется продлить контракт с манкунианцами. Договор 27-летнего футболиста истекает летом 2018 года, а детали нового соглашения стороны пока не обсуждали. Об этом сообщает Mirror.
«Конечно, если они хотят поговорить со мной и продлить контракт, я буду рад сделать это», — отметил Эррера.
В «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера выступает с 2014 года, куда перебрался из «Атлетика». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матчах АПЛ, в которых стал автором трёх результативных передач.