«Спартак-2» вылетел на Кипр, где примет участие в Кубке ФНЛ

Футболисты «Спартака-2» вылетели на Кипр, где команда продолжит подготовку ко второй части сезона. Как и на первом зарубежном сборе, спартаковцы разместятся в одном из отелей Айя-Напы.
В составе делегации на Кипр отправились: Вадим Аверкиев, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Михаил Филиппов; Александр Лихачёв, Артём Мамин, Николай Рассказов, Артём Сокол, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков; Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков; Георгий Мелкадзе, Александр Руденко, Артём Федчук.
Иван Хомуха и Игорь Леонтьев отправились на сбор в Испанию вместе с первой командой. К «Спартаку-2» вновь присоединились Филиппов, Гулиев и восстанавливающийся после тяжёлый травмы, полученной в октябре прошлого года, Рудковский.
В рамках сбора на Кипре спартаковцы примут участие в традиционном Кубке ФНЛ, уже шестом по счёту. Турнир с участием 16 команд пройдёт с 11 по 24 февраля. «Спартак» начнёт борьбу за главный приз в группе D. 12 февраля они сыграют с «Краснодаром-2» (19:00 мск), 15 февраля с «Волгарём» (19:00 мск), а 18 февраля — с «Факелом» (16:30 мск).
21 февраля состоятся стыковые матчи, 24 февраля — финал, а 25-го спартаковцы вернутся в Москву.