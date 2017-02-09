Кальехон: Роналду – нормальный и очень простой человек

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хосе Кальехон, защищающий ныне цвета «Наполи», рассказал о форварде «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Кальехон, в частности, отметил, что футболист сборной Португалии не страдает звёздной болезнью.
«Роналду – нормальный и очень простой человек. Он очень трудолюбив; Криштиану первым приходит на тренировку, а уходит последним. Когда я тренировался вместе с ним, то всегда старался учиться у него. Ведь не каждый день работаешь с лучшим футболистом мира», — приводит слова Кальехона AS.