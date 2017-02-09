Наставник «Сельты»: нам следует сжать зубы и продолжать работать

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо был очень расстроен после ответного матча полуфинала Кубка Испании с «Алавесом». «Сельта» потерпела поражение со счётом 0:1 и лишилась возможности выйти в финал турнира.
«Мы очень надеялись на выход в финал, но добиться этого не удалось. Соперник чувствовал себя на поле комфортнее. В данный момент нам приходится иметь дело с горечью поражения, однако нам следует сжать зубы и продолжать работать. Мне не в чем упрекнуть своих футболистов», — приводит слова Бериццо Marca.