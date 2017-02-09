В «Лужники» вернут исторические светильники и установят новые

1500 новых светильников появится на территории комплекса «Лужники», где будут проходить матчи чемпионата мира — 2018. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Мы рассмотрели множество вариантов и решили оставить старые образцы фонарей на Аллее Славы, чтобы сохранить её исторический вид. На остальной территории установим современные светильники, дизайн которых будет отсылать посетителей к теме спорта.
Кроме того, некоторые пространства олимпийского комплекса требуют более интенсивного освещения. И с этой задачей новые светильники должны справиться лучше, чем исторические», — цитирует Хуснуллина «Вечерняя Москва».