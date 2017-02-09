Беланов: месяц назад шутили с Чановым по телефону. Он был великим вратарём

Бывший игрок сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился воспоминаниями об экс-голкипере советской сборной Викторе Чанове, который ушёл из жизни 8 февраля. Ранее в СМИ была распространена информация о том, что 20 января на Чанова было совершено нападение с избиением, в результате которого он впал в кому. Сегодня, 9 февраля, бывший игрок сборной СССР и Украины Олег Кузнецов сообщил, что Чанов умер от бытовой травмы.
«Мы были одной семьёй. Вчера после того, как узнал о смерти Виктора, не смог заснуть всю ночь. Непонятно, как это произошло. Ничего не знаю об обстоятельствах смерти. Я только сегодня приехал в Киев. Похороны должны пройти в субботу.
Для меня это стало настоящим шоком. Мне очень жаль Виктора. Мы были одной семьёй, которая делала одно дело. Он умер молодым парнем, мог бы ещё жить и жить. Мне до сих пор не верится, что он покинул нас. Виктор Чанов был очень хорошим другом и просто легендарным вратарём. Он был добрым, весёлым и отзывчивым человеком. Никогда не ругался ни с кем. Мы сильно дружили с Виктором. Буквально месяц назад с ним разговаривали, он прекрасно себя чувствовал, мы шутили и смеялись. Он был весёлым по телефону», — сказал Беланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.