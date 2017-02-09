«Интер» подал апелляцию на дисквалификацию Икарди и Перишича

«Интер» на официальном сайте сообщил, что подал протест на дисквалификацию своих футболистов Мауро Икарди и Ивана Перишича. Ранее решением спортивного суда Италии игроки были дисквалифицированы на два матча Серии А. Оба футболиста наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата против «Ювентуса» (0:1)
Главный арбитр встречи Никола Риццоли внёс в протокол матча запись том, что Перишич во время матча в Турине неоднократно оскорблял представителей судейской бригады (в конце встречи он получил красную карточку), а Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону Риццоли.