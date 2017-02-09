Марсело: лучшее качество Серхио Рамоса в том, что он никогда не сдаётся

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор не поскупился на похвалу в адрес капитана команды Серхио Рамоса. Бразильский футболист, в частности, подчеркнул способность защитника сборной Испании никогда не падать духом и продолжать борьбу до последних секунд матча.
«Серхио уже много лет мой хороший друг. Он меня многому научил, и я считаю его своим старшим братом. Для меня лучшее качество Рамоса в том, что он никогда не сдаётся. Можно найти много слов для того, чтобы описать успехи Серхио», — приводит слова Марсело Soccer Management Agency.