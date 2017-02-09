Невестка Виктора Чанова: не верьте слухам, что его избили

Невестка экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанова Ирина подтвердила информацию, что смерть известного вратаря наступила не в результате избиения, как сообщило одно из российских СМИ.
«На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушёл. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию! Прошу все СМИ уважать Легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет, как Виктор Чанов!» — написала она в «Фейсбуке».
Чанов – трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года Виктор начал тренерскую карьеру, в частности работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».