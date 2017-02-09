После смерти Виктора Чанова полиция завела дело по статье «Умышленное убийство»

Полиция завела уголовного дело по статье «Умышленное убийство» после смерти бывшего вратаря сборной СССР и киевского «Динамо» Виктора Чанова. Об этом сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
«Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в десять часов доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты. Пациенту с тяжёлым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, всё время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в Киевской области», — цитирует Косовского официальный сайт национальной полиции Киева.
Чанов – трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года Виктор начал тренерскую карьеру, в частности работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».