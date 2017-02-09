Раш: Старридж может помочь «Ливерпулю» попасть в первую четвёрку

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может стать ключевым звеном клуба в борьбе за место в первой четвёрке АПЛ по итогам сезона-2016/17. Такого мнения придерживается легенда мерсисайдцев Ян Раш. После 24 туров «Ливерпуль» занимает 5-е место, в одном очке от четвёртой строчки.
«Старридж, вероятно, самый талантливый нападающий, которого получил «Ливерпуль». Надеюсь, что он останется в команде и будет бороться за своё место в составе. В этом году «Ливерпуль» как никогда будет в нём нуждаться. Если Старридж начнёт стабильно забивать, он сыграет важную роль для «Ливерпуля» в борьбе за место в первой четвёрке», — цитирует Раша Daily Mail.
В нынешнем сезоне Дэниел Старридж принял участие в 14 матчах АПЛ (5 в основном составе) и забил 2 гола.