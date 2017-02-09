Ещенко: Самедов за два дня уже устал от меня

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которому сегодня исполняется 33 года, рассказал, что доволен тем, как складывается его жизнь, а также назвал самые памятные пока что матчи за красно-белых.
«Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам жив-здоров, поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной команде. После прихода в „Спартак“ меня и узнают и общаются со мной болельщики. По-настоящему народная команда.
Самые памятные матчи за „Спартак“? Наверное, первый матч и тот, когда я забил гол (игра с „Крыльями Советов“. — Прим. „Чемпионата“). Конечно, я все свои матчи просматриваю, делаю свои выводы.
Сравнивать меня ни с кем не нужно. Если надо будет, я могу и пошутить и разыграть человека. Самедов, вон, за два дня уже устал от меня. От чего устал? Смеяться или плакать. В „Спартаке“ отличные ребята, больше половины знал. Кого не знал, уже давно познакомился. Со всеми находишь общий язык», — сказал Ещенко в интервью клубному телевидению.