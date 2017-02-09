Исполком УЕФА поддержал идею избирать главу союза на три 4-летних срока

Исполнительный комитет союза европейских футбольных ассоциаций поддержал идею избирать главу союза и членов исполкома максимум на три четырёхлетних срока. Такую идею предложил президент европейского футбольного союза Александер Чеферин.
Кроме того, кандидаты на выборы/перевыборы в исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в своих национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).
«Я очень рад, что исполнительный комитет единогласно поддержал реформы, которые я считаю необходимыми для укрепления УЕФА и которые составляли основу моего президентского манифеста», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.