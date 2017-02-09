Кузнецов: у «Рубина» не было в планах играть товарищеский матч с «Краснодаром»

Бывший капитан ЦСКА, а ныне тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал, почему клуб отказался сыграть товарищеский матч с «Краснодаром».
«У нас есть чёткий план, и на этот день не было запланированных игр. У нас каждый день двухразовые тренировки. Почему мы должны менять график ради игры «Краснодара». Если бы это было запланировано, тогда это другой вопрос. Когда к нам приходят и просят сыграть, мы не можем поменять график.
«Рубин» только провёл два контрольных матча 4 и 5 февраля. У нас также запланированы две игры на 13 и 14 февраля. Куда ещё игру с «Краснодаром»? Тут нет ничего особенного, просто рабочий момент», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.