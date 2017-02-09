«Интер» заинтересован в Агуэро и готов платить аргентинцу £ 300 тыс. в неделю

Руководство миланского «Интера» намерено во время летнего трансферного окна пригласить в команду Серхио Агуэро, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». «Горожане» готовы рассмотреть предложение, но продадут аргентинца не менее чем за £ 80 млн.
Если Агуэро решит перебраться в Милан, то руководство нерадзурри готово платить 28-летнему форварду £ 300 тыс. в неделю. Об этом сообщает Daily Express.
Контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне форвард в 26 официальных матчах за клуб забил 18 голов.