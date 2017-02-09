Де Хеа: «Реал»? Никто не знает, что будет в будущем, сегодня я счастлив в «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал». Испанцы готовы заплатить за футболиста € 65 млн.
«Никто не знает, что будет в будущем, на то это и будущее. Я очень счастлив в «Манчестер Юнайтед», это великий клуб. «Реал»? Я не буду говорить об этом в настоящее время. Мне нужно сфокусироваться на своём клубе», — цитирует де Хеа AS.
Контракт Давида де Хеа с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года, но уже сейчас руководство «Манчестер Юнайтед» хочет его продлить, чтобы обезопасить себя от ухода 26-летнего испанца.