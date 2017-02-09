Ал. Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее футболист присылал заявление о том, что он увольняется с 10 февраля 2017 года.
Миранчук пообщался с президентом клуба Ильёй Геркусом. Стороны решили договориться мирным путём, вне зависимости от того, уйдёт футболист сейчас или позже.
«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. В частности, было отозвано заявление об увольнении», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.