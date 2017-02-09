Кальехон объяснил, почему решился сменить «Реал» на «Наполи»

Бывший нападающий «Реала» Хосе Кальехон, который с 2013 года выступает в «Наполи», в преддверии противостояния с мадридской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов объяснил, почему решился на переход в итальянский клуб.
«Был счастлив в «Реале», но чувствовал, что мне нужно было сделать шаг вперёд в своей карьере. Мне позвонил Рафаэль Бенитес, тогда возглавлявший «Наполи», и сообщил, что в итальянской команде хорошие условия. Не колебался ни секунды, когда появился вариант с переходом в эту команду. Бенитес многому меня научил. Под его руководством я получил свой первый вызов в сборную Испании. Очень благодарен ему», — цитирует Кальехона AS.
Первый матч противостояния состоится в Мадриде 15 февраля, а ответная встреча пройдёт в Неаполе 7 марта.