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Бонек, Мамедов и Боранбаев вошли в список кандидатов в исполком УЕФА

9 февраля 2017, четверг. 17:49. Футбол
Исполнительный комитет УЕФА представил список кандидатов на выборы в исполком, которые состоятся 5 апреля на очередном конгрессе в Хельсинки, сообщает пресс-служба организации.

На восемь свободных мандатов в исполнительном комитете УЕФА претендуют 13 кандидатов из национальных ассоциаций. Избранные кандидаты получат мандат сроком с 2017 по 2021 год.

Список кандидатов в исполком УЕФА выглядит следующим образом: Збигнев Бонек (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Мариос Лефкаритис (Кипр), Эльхан Мамедов (Азербайджан), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О'Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Праг (Нидерланды), Сервет Ярдимчи (Турция).

Отметим, что до весны 2015 года в исполком УЕФА входил бывший президент РФС Сергей Фурсенко.
Источник: UEFA.org Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
9 февраля 2017, четверг
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