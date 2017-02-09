Бонек, Мамедов и Боранбаев вошли в список кандидатов в исполком УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА представил список кандидатов на выборы в исполком, которые состоятся 5 апреля на очередном конгрессе в Хельсинки, сообщает пресс-служба организации.
На восемь свободных мандатов в исполнительном комитете УЕФА претендуют 13 кандидатов из национальных ассоциаций. Избранные кандидаты получат мандат сроком с 2017 по 2021 год.
Список кандидатов в исполком УЕФА выглядит следующим образом: Збигнев Бонек (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Дилейни (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Райнхард Гриндель (Германия), Мариос Лефкаритис (Кипр), Эльхан Мамедов (Азербайджан), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О'Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Праг (Нидерланды), Сервет Ярдимчи (Турция).
Отметим, что до весны 2015 года в исполком УЕФА входил бывший президент РФС Сергей Фурсенко.