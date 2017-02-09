Луис Энрике не отпустил Турана в Китай за € 50 млн

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран был в шаге от перехода в китайский клуб во время зимнего трансферного окна, но наставник каталонцев Луис Энрике наложил вето на сделку, утверждает Marca.
Сине-гранатовые могли заработать на трансфере Турана € 50 млн, а турецкому хавбеку предлагался контракт с фантастическим окладом — € 17 млн в год чистыми. Несмотря на очень выгодные финансовые условия, игрок не стал настаивать на сделке, поскольку ему вполне комфортно в «Барселоне», где он получает более € 5 млн в год.
В текущем сезоне Примеры Туран провёл 16 матчей, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.