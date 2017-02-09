Климкин: случившееся с Зозулей — провокация со стороны России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что нападающий «Бетиса» Роман Зозуля, чья аренда в «Райо Вальекано» сорвалась из-за жёсткой позиции фанатов «пчёл», стал жертвой провокации со стороны России.
«Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло, – это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали.
Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем — со стороны России. Постараемся их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально», – цитирует Климкина УНИАН.