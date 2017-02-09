Тульский «Арсенал» вырвал ничью у «Милсами» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй половине сезона российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» в Турции провёл товарищеский матч против молдавского клуба «Милсами».
Встреча завершилась ничьей со счётом 3:3. «Арсенал» открыл счёт в матче после точного удара Максима Беляева на 10-й минуте. Соперник восстановил равновесие ещё до перерыва, а по ходу второго тайма повёл 3:1. Однако россияне, благодаря голам Данилы Буранова и Никиты Бурмистрова на 88-й и третьей компенсированной минутах соответственно, смогли уйти от поражения.
Товарищеский матч
«Арсенал» (Тула, Россия) – «Милсами» (Оргеев, Молдавия) – 3:3 (1:1)
Голы у «Арсенала»: Беляев, 10 (1:0); Буранов, 88 (2:3), Бурмистров, 90+3 (3:3).
Стартовый состав «Арсенала»: Левашов, Иванов, Денисов, Вергара, Хагуш, Беляев, Стеклов, Рыжков, Бурмистров, Власов, Шевченко.