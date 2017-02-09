Кавазашвили: ФИФА и УЕФА думают не о качестве футбола, а о деньгах

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что если ФИФА согласится увеличить квоту УЕФА до 16 команд на чемпионате мира в 2026 году, то это будет означать коммерциализацию организации.
В начале января стало известно, что ФИФА увеличила количество команд-участниц чемпионата мира в 2026 году до 48. Ранее сообщалось, что УЕФА надеется, что ФИФА выделит по одной квоте в каждой группе для команд из Европы. Это приведёт к расширению количества команд от Европы до 16.
«Самый доходный вид спорта сегодня – футбол. Он приносит огромную прибыль и ФИФА, и УЕФА. Это больше похоже не на развитие классного футбола, а на развитие сходки организаций и людей, которые могут привести дивиденды тем или иным организациям. Если мы сегодня хотим получить качественный футбол, там должны быть лучшие. Я чувствую, что международная федерация уже думает не о качестве, а о количестве участвующих, чтобы собрать побольше денег. Коммерциализация пошла на первый план.
У меня есть сомнения, что это целесообразно. Может быть, обсуждение будет идти на самом высоком уровне. ФИФА может согласиться или нет с таким решением УЕФА. Пока этот вопрос находится в подвешенном состоянии.
В российском футболе пошли по такому же пути, когда уже в соответствии с уставом членами РФС должны быть только крупные организации, но начали включать всех. Здесь очень много нюансов, к которым нужно очень внимательно отнестись», — цитирует Кавазашвили «Национальная служба новостей».