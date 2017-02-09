Чалов: мечтаю в будущем играть в европейском топ-чемпионате

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что в будущем хотел бы поиграть в одной из ведущих европейских лиг.
«У меня есть мечта уехать за границу, в топ-чемпионат, один из пяти ведущих в Европе. Хочу в будущем там играть. Каким вижу своё будущее через 10 лет? Мне хотелось бы закрепиться в какой-нибудь европейской команде и быть на виду у топ-клубов», — сказал 18-летний футболист в интервью клубной пресс-службе.
В текущем сезоне РФПЛ Чалов провёл 5 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.