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175 лет назад
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«Ювентус» подтвердил трансфер Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун»
9 февраля 2017, четверг. 20:40.
Футбол
«Ювентус» официально объявил об уходе полузащитника
Эрнанеса
в «Хэбэй Чайна Форчун». Сумма трансфера составила € 10 млн, включая бонусы, активация которых будет зависеть от статистики игрока.
«Спасибо за всё, Эрнанес. Удачи в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы туринцев.
Хавбек перешёл в «Юве» из «Интера» в 2015 году. В текущем сезоне бразилец провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил 1 гол.
Источник:
Официальный сайт ФК "Ювентус"
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Теги
Ювентус
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Новости. Футбол
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