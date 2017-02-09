Анохин: хотим добиться признания массового футбола подвидом игры

Руководитель комитета массового футбола РФС Сергей Анохин заявил о намерении добиться признания массового футбола отдельной спортивной дисциплиной.
«Один из пунктов сегодняшней повестки дня был посвящён теме признания массового футбола отдельной спортивной дисциплиной с внесением во Всероссийский реестр видов спорта. Было решено обратиться к руководству РФС с просьбой выйти на Министерство спорта РФ с инициативой признать массовый футбол подвидом футбола. Все необходимые критерии присутствуют – отличительные признаки, правила игры, описание методик обучения, видеоматериалы, протоколы всероссийских и международных соревнований… В случае положительного решения мы сможем проводить регулярные общероссийские соревнования в рамках единого календарного плана, участники турниров смогут получить спортивные, почётные звания, попасть в сборную команду страны.
Хотел бы отдельно подчеркнуть, что массовый футбол – это и детско-юношеский, и школьный футбол. Мы обсуждали проект УЕФА «Футбол в школах» с Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания Министерства образования и науки РФ. Ещё один очень важный момент – мы бы хотели, чтобы дети получали первичную футбольную подготовку в школах, в начальных классах. Для этого необходима прежде всего соответствующая инфраструктура, качественные тренеры, желание Минобрнауки РФ и Минспорта РФ это сделать. Здесь очень много нюансов, поэтому мы решили создать рабочую группу, которая начнёт заниматься этим вопросом. Как вариант, можно сделать пилотный проект в крупных городах и в зависимости от результатов понять, куда нам дальше двигаться», — приводит слова Анохина пресс-служба РФС.