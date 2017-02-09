Де Лаурентис: «Наполи» нужно сконцентрироваться на «Дженоа», а не на «Реале»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил мнение, что сейчас команде важно сконцентрироваться на домашней встрече 24-го тура чемпионата Италии с «Дженоа», а не на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Матч с «Реалом» будет напряжённым. Однако сейчас нам нужно сконцентрироваться на ближайшем матче с «Дженоа» в чемпионате, и это не клише, как многие могут подумать. Концентрация очень важна. Если игроки уже сейчас думают о матче с «Реалом», тогда они подойдут к этой встрече опустошёнными», — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.
Матч «Наполи» — «Дженоа» состоится 10 февраля, а первую встречу с «Реалом» в 1/8 финала итальянский клуб проведёт в Мадриде 15 февраля.
Уверен в победе «Наполи» над «Дженоа»? Бери Мертенса и Кальехона себе в команду и участвуй в конкурсах с денежными призами!