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175 лет назад 2016
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Куман: «Эвертон» должен показать Лукаку прогресс и амбиции, чтобы удержать его

9 февраля 2017, четверг. 22:46. Футбол
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слова агента Мино Райолы о том, что его клиент форвард Ромелу Лукаку в ближайшее время продлит контракт с ливерпульской командой.

«Клуб и команда должны прогрессировать и быть амбициозными, чтобы игроки оставались. Именно это мы должны продемонстрировать Лукаку, для того чтобы убедить его остаться. В таких ситуациях игроки должны видеть, что клуб и команда становятся сильнее с каждым днём.

В последнее время я не общался с руководством по поводу Ромелу. Если его агент говорит, что он хочет остаться и скоро продлит соглашение, это замечательно для «Эвертона», — цитирует Кумана FourFourTwo.

Действующий контракт Лукаку с командой рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ на счету форварда 16 голов и четыре результативных передачи в 23 матчах.
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Эвертон Мино Райола Рональд Куман
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