Найнгголан: ненавижу «Ювентус», и так было всегда

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан рассказал, почему ненавидит «Ювентус», а также сообщил, что переходил в римский клуб для того, чтобы выиграть трофей в борьбе с туринским клубом.
«Я являюсь одним из тех, кто против них. Ненавижу «Ювентус», и так было всегда. Когда играл за «Кальяри», был готов отдать свои яйца, чтобы победить их. С «Кальяри» всегда играли вничью на их поле. Ненавижу этот клуб, потому что он всегда выигрывает, забив пенальти или штрафной. Перешёл в «Рому», чтобы выиграть что-нибудь у «Ювентуса». Если не выиграем Серию А, возьмём Кубок Италии», — цитирует Найнгголана Corriere dello Sport.