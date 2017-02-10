Шалимов: «Краснодару» важно, чтобы Смолов чувствовал уверенность и забивал

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвёл итог товарищеского матча с клубом «Марбелья» (4:0), а также выразил мнение, что команде важно, чтобы нападающий Фёдор Смолов регулярно забивал. 9 февраля форвард отпраздновал свой 27-й день рождения, записав на свой счёт четвёртый гол за «Краснодар» в контрольной встрече.
«Второй тайм добавил больше настроения. Играли лучше во втором тайме и добились важного положительного результата. Понятно, что последние игры проходят без того настроя, который должен быть в этих товарищеских играх, потому что завтра уже отъезд и все психологически подустали. Первый тайм играли плохо, во втором тайме поправили то, о чём говорили в перерыве. И это важно было, что не развалились. Стали играть быстрее, больше открываться за спину. Показали больше вещей, которые мы требовали. Такой был соперник: мы выиграли с крупным счётом, были моменты во втором тайме, поэтому, в принципе, удовлетворены.
Важно, чтобы Смолов забивал. Нападающий должен чувствовать уверенность. Сегодня он играл правильно, создавал моменты, играл на партнёров и для команды. Важно, что он забил, и это хорошо. Тем более в свой день рождения», – сказал Шалимов в интервью пресс-службе клуба.