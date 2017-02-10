AEPSAD назвало причину отсутствия допинг-контроля в испанском футболе

Испанское агентство по защите здоровья в спорте (AEPSAD) сообщило, что отсутствие допинг-контроля в испанском футболе обусловлено тем, что ФИФА и УЕФА отказались заключить с AEPSAD соответствующее соглашение.
«В соответствии с рекомендациями ВАДА, мы обратились к международным федерациям, включая ФИФА и УЕФА, чтобы они взяли на себя ответственность за допинг-контроль до восстановления организации. Однако обе организации отказались подписывать соответствующее соглашение. В ФИФА дали понять, что их полномочия ограничиваются только соревнованиями национальных сборных, а в УЕФА полномочия ограничены Лигой чемпионов и Лигой Европы. Таким образом, соглашение подписано не было», — сообщает пресс-служба AEPSAD.
Ранее появилась информация о том, что футболисты испанских клубов уже почти год не проходят допинг-контроль в Испании.