Рауль назвал пять лучших игроков в истории «Реала», включив в список и Роналду

Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль Гонсалес в эфире мексиканского телевидения предложил свою версию пятёрки лучших футболистов в истории «Королевского клуба». При этом он подчеркнул, что делать выбор из предложенных ему имён было очень нелегко.
В «дрим-тим» Рауля вошли нападающие Альфредо Ди Стефано и Франсиско Хенто, полузащитник Зинедин Зидан, а также форвард Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.
«Было очень сложно выбирать, поскольку все, кто был предложен мне на выбор, являются великими игроками в истории «Реала», — пояснил Рауль.