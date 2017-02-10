Перес исключил финал Кубка Испании на стадионе «Реала»

Финальный матч Кубка Испании с участием «Барселоны» и «Алавеса» не состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», на котором проводит свои домашние матчи мадридский «Реал». Об этом сообщил президент «Королевского клуба» Флорентино Перес.
«На нашем стадионе этот матч не состоится, поскольку в этот день на нём будут проходить работы по реконструкции», — приводит слова Переса Marca.
В Испании многие уверены, что истинная причина того, что «Реал» не предоставляет стадион для этого матча, в том, что клубу будет просто невыносимо видеть триумф каталонской команды на своей арене в случае её победы. Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар призвал Переса честно признаться, что он просто не хочет предоставлять стадион «Барселоне».
Финальный матч Кубка между сине-гранатовыми и «Алавесом» состоится 27 мая.