Лопетеги не закрывает двери сборной Испании перед Фабрегасом

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас продолжает оставаться в списке кандидатов на приглашение в национальную команду. Лопетеги дал понять, что всё будет зависеть от игры Фабрегаса в английском клубе.
«Почему бы и нет? Мы ничего и ни о каком футболисте не можем утверждать однозначно. Он в соответствующем для футболиста возрасте, является игроком очень высокого уровня. Сеск выступает в составе лидера чемпионата Англии. В последнее время у Фабрегаса больше игровой практики, и он справляется со своими задачами достойно», — сказал Лопетеги в эфире испанского телевидения.