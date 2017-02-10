Хитцфельд советует Ламу остаться в «Баварии» после завершения карьеры игрока

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд считает, что после завершения карьеры игрока капитан команды Филипп Лам должен остаться в клубе. Хитцфельд уверен, что экс-футболист сборной Германии будет очень полезен немецкому гранду.
«Ламу сослужили бы неплохую службу, если бы посоветовали остаться в «Баварии». Лам является символом «Баварии», отличным человеком и футболистом мирового класса. Он соответствует такому клубу, как «Бавария», также и в плане спортивного менеджмента. Двери клуба открыты перед Ламом, что на пользу обеих сторон. В «Баварии» знают, что имеют в лице Филиппа, а Лам знает, что имеет в «Баварии», — цитирует Хитцфельда Sky.
Ранее Лам сообщил о завершении карьеры по окончании текущего сезона, несмотря на то что его контракт с «Баварией» в силе до лета 2018 года. Кроме того, он отклонил предложение руководства мюнхенцев занять пост спортивного директора клуба.