Рауль считает, что «Реал» и «Барселона» обязаны своими успехами друг другу

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль отметил, что роль «Барселоны» в жизни «Королевского клуба» переоценить невозможно. Рауль уверен, что испанские гранды нужны друг другу для своего прогресса.
«Я считаю, что для чемпионата Испании очень хорошо, что в нём выступает «Барселона» и играет такой футболист, как Лионель Месси. Полагаю, что «Реал» без «Барселоны» не был бы тем, что представляет собой в данный момент. И наоборот», — сказал Рауль в эфире мексиканского телевидения.
По итогам 21 тура Примеры «Реал» с 46 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе.